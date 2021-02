Noto, controllo del territorio: 4 denunce per furto di energia elettrica

Controllo straordinario a Noto dei Carabinieri della Compagnia di Noto in collaborazione con lo Squadrone eliportato Carabinieri “Cacciatori di Sicilia” di Sigonella.

In contrada Aranci individuate quattro abitazioni allacciate abusivamente alla rete elettrica. I proprietari, in buona parte appartenenti alla comunità dei “Caminanti”, avevano manomesso il contatore dell’elettricità per non vedersi addebitati in bolletta i corrispettivi dovuti per i consumi effettuati. Da qui la denuncia per furto di energia elettrica.

Nei prossimi giorni sono previsti mirati servizi per verificare presunti abusi edilizi. L’Ufficio Tecnico Comunale d’intesa con il Dipartimento Regionale all’Urbanistica della Regione Sicilia, sta stilando una mappa dettagliata degli immobili da controllare.

Nel corso delle verifiche, sono state elevate una ventina di sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’uso del telefono cellulare durante la guida, la mancanza di copertura assicurativa o di revisione periodica e per la guida senza mai aver conseguito la patente.

Nel complesso, sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro e sottratti oltre 50 punti dalle patenti di guida. In 8 sono stati inoltre sanzionati per il mancato rispetto delle norme anticovid, come il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo o perché non portavano con sé i previsti dispositivi di protezione individuale.