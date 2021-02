Siracusa, Talete: tavolo tecnico sulle sorti del parcheggio

"Ampia disponibilità dall'assessore Falcone ad organizzare un tavolo tecnico con tutti gli attori coinvolti per decidere le sorti del Talete".

A dirlo è la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo che aggiunge: "Comprendo le ragioni del documento redatto dal Comitato spontaneo per la demolizione della copertura dell’ecomostro e al tavolo tecnico in cui ognuno potrà manifestare le proprie ragioni, nel rispetto della legalità e della trasparenza".