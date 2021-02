La spiaggia dei Conigli nella top ten tra le più belle al mondo e prima in Europa

Tripadvisor ha pubblicato la classifica delle spiagge più belle del mondo stilata sulle recensioni e sui voti espressi dagli utenti e in ottava posizione compare la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che è al tempo stesso anche la regina dei Travellers Choice relativi all'Europa.

La prima della lista, Whitehaven Beach in Australia.

Sulla spsggia dei Conigli viene descrtitta come “una delle meraviglie del mondo: spiaggia dalla sabbia bianca, acque turchesi e fresca brezza marina. Per arrivare in spiaggia bisogna camminare per 20 minuti, ma una volta raggiunta ti sembrerà di essere su un altro pianeta.”