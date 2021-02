Nuove date per prenotare il vaccino anti-Covid per gli over 80

Nuove date, relative al mese di aprile, disponibili per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid riservate agli over 80.

Lo comunica la Regione Siciliana: "Tutto ciò è stato possibile grazie alla conferma delle previsioni di consegna delle dosi Pfizer/Biontech da parte della Struttura commissariale nazionale e agli accantonamenti che prudenzialmente l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha programmato fin dall’inizio della campagna vaccinale".

Le procedure per poter effettuare la prenotazione sono rimaste immutate: si deve utilizzare l’apposita piattaforma (http://www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it)

La novità arriva però dalla possibilità di prenotare l’appuntamento per la vaccinazione anti Covid rivolgendosi al proprio portalettere. "Codice fiscale e numero di cellulare alla mano - si legge in una nota di Poste Italiane - gli over 80 potranno richiedere di verificare in tempo reale la disponibilità di appuntamenti presso i centri vaccinali di prossimità. Il portalettere, attraverso l’apposita funzione “prenotazione vaccini” sviluppata per il dispositivo palmare, già in dotazione per il servizio di recapito, verificherà gli slot disponibili in base al Cap. Il sistema informatico si interfaccerà direttamente con le disponibilità sul territorio e indicherà così il ventaglio di opportunità. Il cliente valuterà se aderire alla proposta di prenotazione o attendere future disponibilità. In caso positivo, il portalettere procederà alla stampa e alla consegna del codice QR con i dati della prenotazione che il cliente riceverà anche via sms".