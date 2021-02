Lentini, ampliamento discarica Grotte San Giorgio: conferenza dei servizi

E' un "no" corale quello che istituzioni e cittadini della zona nord della provincia di Siracusa espliciteranno oggi contro l'ampliamento della discarica di contrada Grotte San Giorgio-Bonvicino durante la prima Conferenza dei servizi al Dipartimento Ambiente della Regione per il rilascio dei pareri.

"Nonostante la discarica ricada sul territorio di Lentini - scrive il sindaco Saverio Bosco - al mio fianco ci saranno anche i sindaci di Carlentini, Giuseppe Stefio e di Francofonte, Daniele Lentini. Idealmente - aggiunge - accanto a me ci saranno tutti gli esponenti politici della città e tutti i candidati alle prossime elezioni, che sono contro ogni ampliamento di discarica e contro ogni realizzazione di impianti che abbiano ancora a che fare con i rifiuti".

Un rifiuto netto viene espresso anche dal Comitato Unitario Sanità Pubblica della Zona di Lentini che nei mesi scorsi ha pure raccolto 4.368 firme di cittadini poi inviate al responsabile del procedimento autorizzatorio, Salvatore Di Martino, attraverso la quale viene espressa "la più assoluta contrarietà all’ampliamento della discarica, che ne determinerebbe il raddoppio, con una capacità di abbancamento di oltre 9 milioni di metri cubi di rifiuti. Più di quattro volte la quantità totale prodotta in Sicilia in un anno".