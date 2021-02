Da lunedì in Sicilia per le scuole superiori lezioni in presenza fino al 75%

Da lunedì, primo marzo, nelle scuole superiori della Sicilia la didattica in presenza potrà raggiungere il 75%.

Questo quanto prevde una circolare a firma dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla.

La soglia non sarà obbligatoria fin da subito: saranno i dirigenti degli istituti secondari di secondo grado, ad operare per raggiungere in maniera graduale la percentuale massima del 75%.

"Con l’occhio sempre rivolto all’andamento dell’epidemia sul territorio regionale e nel massimo rispetto dei criteri posti alla base della tutela della salute pubblica, anche attraverso lo screening della popolazione scolastica - dice l’assessore Lagalla - ci apprestiamo a compiere quest’ultimo, e speriamo definitivo, passo per ripristinare la funzionalità scolastica al più alto livello concesso dalle ordinanze vigenti, fiduciosi che possano essere restituite a docenti e studenti, meritata normalità e recuperata attenzione all’importanza dei processi di apprendimento vissuti all’interno della comunità educativa».