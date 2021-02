Covid, Speranza: "Non si può abbassare la guardia"

"Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Senato riferendo sull'emergenza Covid.

"La presenza delle varianti - ha spiegato - condizionerà l'epidemia: la variante inglese è presente nel 17,8% dei casi e sarà presto prevalente e la sua maggiore diffusione rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette efficacia dei vaccini. C'è l'impegno del governo a congrui ristori per le attività che stanno soffrendo. Questo deve valere per le mie ordinanze che da ora andranno in vigore dal lunedì e per le misure regionali. Il prossimo dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile e che dunque comprenderà anche Pasqua".

Domani alle 9 si riunirà la Cabina di regia con i ministri Speranza e Gelmini. Partecipano Regioni, Comuni, Province.