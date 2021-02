Art1: "“Patto per lo sviluppo sostenibile anche in provincia Siracusa”

Realizzare anche in provincia di Siracusa il Patto per lo sviluppo sostenibile proposto e avanzato dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Queste le conclusioni della direzione provinciale di Art1 con l’intervento introduttivo di Antonino Landro Segretario Provinciale e le conclusioni del segretario regionale Pippo Zappulla.

Da qui la decisione di programmare un piano di incontri di approfondimento su futuro industriale e bonifiche, gestione sanitaria della pandemia nel territorio, agricoltura e zootecnia e sulla politica per il turismo.

Art1 provinciale infine ha condiviso le proposte avanzate dalle strutture comunali per le elezioni amministrative: "In particolare – dice Zappulla - la scelta del Patto Civico per Lentini a sostegno del candidato Rosario Lo Faro e Cristina Stuto, auspicando la possibilità di aggregare altri partiti e movimenti civici. A Pachino l’alleanza con il M5s a sostegno del candidato Sindaco Fabio Fortuna, ricercando una possibile e importante convergenza con il Pd e altri movimenti civici. A Noto totale sostegno alla candidatura di Aldo Tiralongo e dell’alleanza larga di centrosinistra e civica con il M5s che lo sostiene. A Sortino Art1 guarda con attenzione positiva al movimento che sta crescendo “Sortino spazio comune” auspicando che diventi un progetto politico per la città".