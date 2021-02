Il Tav Pachino campione d’inverno a squadre di fossa olimpica

Il Tav Pachino vince il Campionato d’inverno a squadre di fossa olimpica che si è disputato dal 31 gennaio al 21 febbraio.

Seconda Classificata è risultata “La Contea” di Modica. Terzi i tiratori del Tav Castanea di Castanea delle Furie in provincia di Messina dove si è svolta l’ultima delle quattro giornate di gara.

Domenica prossima, 28 febbraio, a Caltanissetta si svolgerà la quarta edizione della Coppa Sicilia dedicata a Saro Avveduto, personalità di spicco del tiro al volo siciliano. Alla Coppa Sicilia il Tav Pachino parteciperà con sei tiratori, Joseph Fortunato per la categoria di eccellenza, Carmelo Meli e Giuseppe D’Urbino per la prima categoria, Sebastiano Fortunato e Gesualdo Renda per la seconda categoria e Stefano Covato tiratore di terza categoria.

A contendersi la Coppa Sicilia saranno 12 squadre, 6 della Sicilia orientale e 6 della Sicilia occidentale.

Appuntamento di carattere nazionale invece il prossimo 7 marzo a Ponzo in provincia di Padova con la finale del campionato d’inverno nazionale a cui avranno accesso le prime tre squadre della Sicilia orientale con in testa proprio il Tav Pachino e le prime tre della Sicilia occidentale. A contendersi il titolo saranno 55 squadre di tiratori a livello nazionale