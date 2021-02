Siracusa, la Regione finanzia 2 progetti per 900mila euro

Due progetti per complessivi 900mila euro, finanziati a Siracusa dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, attingendo alle risorse previste dall’Azione 6,7,1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020.

Ne dà notizia Vincenzo Vinciullo.

Il primo riguarda l’Intervento di riqualificazione e valorizzazione della Latomia dei Cappuccini “Recupero e riconfigurazione del Teatro Grande e del Teatro Piccolo” per 600.000,00 euro. Il Teatro Greco (Teatro Grande), chiaro esempio di architettura interamente scavata nella roccia, è sede delle rappresentazioni e degli spettacoli classici, mentre il Teatro Comunale (Teatro Piccolo), realizzato nel 1872 costituisce il teatro-monumento della città.

Il secondo intervento riguarda il progetto del ripristino storico e ambientale dei sistemi idraulici della Latomia dei Cappuccini” per 300.000 euro.