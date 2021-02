Siracusa, l'Ugl al prefetto "Si inserisca il settore della vigilanza e servizi fiduciari nel piano vaccinazioni anticovid"

Il settore della Vigilanza Privata e servizi Fiduciari vengano immediatamente coinvolti nel piano di Vaccinazione dell'Asp della Provincia di Siracusa.

La richiesta è contenuta in una lettera che il segretario provinciale dell'Ugl, Tinino Galioto, ha inviato al prefetto Giusi Scaduto.

"Il settore, rientrante nei “ Servizi essenziali “ accorpato al settore delle Forze dell’ordine - spiega Galioto - andrebbe subito inserito nel piano di vaccinazione visto l’esposizione al rischio contagio alto che hanno le Guardie giurate e gli operatori fiduciari. Ci risulta - aggiunge - che alcune aziende hanno dato la disponibilità di utilizzare i propri locali per la vaccinazione dei dipendenti e si potrebbe pensare, previa disponibilità, di utilizzare i medici del lavoro per poter avviare la vaccinazione dei propri dipendenti alleggerendo la struttura pubblica".