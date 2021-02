Augusta, controllo del territorio: sanzioni per 15.000 euro

Tre giorni di controlli intensi dei Carabinieri della Compagnia di Augusta con ispezioni e posti di controllo in corrispondenza delle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane:

Nell'ambito delle verifiche del rispetto delle norme anticovid sono state controllate circa 45 attività commerciali e 233 soggetti, di cui 9 sono stati sanzionati, per un importo totale di circa 4.000 euro, poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo o perché non portavano con sé i dispositivi di protezione individuale.

Durante i servizi di controllo e vigilanza su strada, i militari dell'Arma hanno controllato 398 persone e 224 veicoli contestando diverse violazioni al Codice della Strada per complessivi 11.000 euro tra cui: 9 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 4 per mancanza di copertura assicurativa; 2 per guida con patente scaduta; 1 per guida di veicolo senza mai aver conseguito la patente di guida; 4 per guida di veicolo senza revisione; 1 per mancato utilizzo del casco protettivo.

Sono stati ritirati 8 documenti di circolazione e sottratti complessivamente 60 punti dalle patenti di guida.