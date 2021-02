Siracusa, Vinciullo nominato responsabile provinciale della Lega

Enzo Vinciullo affianca Leandro Impelluso alla guida della Lega Sicilia con il ruolo di responsabile provinciale della Lega per l’organizzazione della struttura territoriale del partito.

Impelluso è il coordinatore politico provinciale Lega con la responsabilità dell’attività politica sul territorio.

"Auguro a Vinciullo buon lavoro nell’interesse del nostro territorio - Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia Salvini Premier - sono certo che grazie alla sua esperienza politica e al suo instancabile impegno contribuirà in maniera determinante alla crescita del partito già in occasione delle prossime elezioni amministrative".