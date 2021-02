Siracusa, eletto il nuovo direttivo dei Giovani imprenditori

Confindustria Siracusa ha rinnovato le cariche del gruppo Giovani Imprenditori, eleggendo presidente Sean Neri, 32 anni. Vice presidenti sono stati eletti Elena Fazio e Edoardo La Ferla. Componenti del Consiglio Direttivo Lucia De Sanctis, Alessandra Fazio, Marianna Fazio, Peter Neri, Andrea Spinoccia e Francesco Tringali. “Iniziamo con entusiasmo un percorso con tutto il gruppo Giovani, in modo da fornire il nostro supporto alla crescita del territorio – ha detto Sean Neri - lavoreremo con senso di responsabilità e con spirito costruttivo per poter affrontare le sfide della nostra generazione: capitale umano e parità di genere, sostenibilità, innovazione e internazionalizzazione. La pandemia e la crisi economica ci mettono davanti ad una grande sfida, che dobbiamo raccogliere, per una ripresa che deve essere governata al meglio, per il nostro futuro e quello delle generazioni che seguiranno”. Il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona: "Confido nell’apporto fattivo dei Giovani imprenditori che ben sanno interpretare il mondo in costante evoluzione”.