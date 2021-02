Priolo, pattinodromo: al via gli interventi sugli spogliatoi

Hanno preso il via ierii i lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a spogliatoio, a servizio della pista di pattinaggio. Sarà riqualificata anche l’area a verde all’interno del centro sportivo Polivalente di via del Fico.

L’impianto è già stato oggetto nei mesi scorsi di una serie di interventi di manutenzione e di ripristino della pista e della recinzione.

Dopo il sopralluogo del sindaco Pippo Gianni, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti e dei tecnici comunali: “Con questo intervento - ha commentato il primo cittadino - ci avviamo verso il completamento di tutto l’impianto del pattinodromo, che diventerà un importante punto di riferimento per lo sport nel nostro paese”.

“L'impianto - ha sottolineato Tonino Margagliotti - presentava da anni una serie di criticità, che hanno determinato lo stato di abbandono e degrado di tutto il complesso. Con questo intervento tornerà ad essere pienamente fruibile dai cittadini e dalle società sportive”.