Siracusa, Caso Scieri: la Cassazione "La competenza è del giudice ordinario"

Sarà la magistratura ordinaria ad occuparsi del processo per l'omicidio di Emanuele Scieri, il parà ucciso a Pisa il 13 settembre 1999.

Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte di Cassazione, risolvendo così il conflitto di giurisdizione insorto tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa.

La Corte ha pertanto disposto la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Pisa. Il prossimo 29 marzo è prevista la ripresa dell'udienza preliminare, La vicenda vede indagati per omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi i tre ex caporali della Folgore Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico e i due ex ufficiali, accusati di favoreggiamento, Enrico Celentano, all'epoca dei fatti comandante dei paracadutisti, e Salvatore Romondia.

Per gli stessi fatti è in corso l'udienza preliminare anche presso il gup del Tribunale militare di Roma. Il reato contestato dal procuratore generale militare Marco De Paolis ai soli Panella, Zabara e Antico è quello di "violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato, in concorso". Inevitabile il conflitto di giurisdizione tra i due uffici giudiziari, risolto dalla Cassazione in favore del magistrato ordinario.