Siracusa, aree verdi a Isola e Asparano: aggiudicati i lavori

Aggiudicati ieri i lavori per la realizzazione, su progetti del settore Mobilità, di aree verdi nelle contrade marine Isola e Asparano.

I due interventi si inseriscono nel piano di riqualificazioni che l'amministrazione comunale ha messo a punto alla fine del 2020.

Le opere saranno realizzate in via Isola e, quella di Asparano, in via dell'Aguglia. La prima costerà 90 mila euro, la seconda poco meno di 78 mila. L'apertura dei cantieri è prevista tra poco più di un mese.

“In entrambi i casi – spiegano il sindaco Italia e l'assessore Fontana – si tratta di lavori di riqualificazione ambientale in aree di proprietà comunale. L'obiettivo e di creare spazi verdi curati lungo quella fascia costiera siracusana che maggiormente si popola dalla tarda primavera all'autunno, così da favorirne la fruibilità da parte dei turisti, dei proprietari di seconde case, oltre, naturalmente, di chi vive quelle zone durante tutto l'anno”.