Siracusa, Elio Piscitello vicepresidente regionale di Confcommercio

Elio Piscitello, presidente di Confcommercio Siracusa, eletto all'unanimità vicepresidente vicario di Confcommercio Sicilia.

Contestualmente è stato eletto presidente regionale, Gianluca Manenti, presidentea Ragusa.

“Ogni carica – ha dichiarato Piscitello- ritengo vada vissuta con grande spirito di servizio. Ho accettato perchè sono convinto che sia importante dare anche il mio contributo in un momento così difficile in cui ognuno può fare qualcosa per l'intera comunità. L'emergenza covid ha messo in luce la necessità di agire guardando alla collettività e facendo emergere quanto tutti siamo connessi gli uni agli altri, appartenenti ad una vera e propria rete che ben rappresenta la natura stessa della nostra associazione” .

“Il risultato che il nostro presidente ha raggiunto - ha dichiarato Francesco Alfieri, Direttore Confcommercio Siracusa – non è altro che il riconoscimento della sua capacità propositiva e di mediazione. Abbiamo saputo rinnovare la governance e costruito, con il contributo di tutti, una vera associazione moderna, snella e al passo con i tempi, in grado di raccogliere le sfide del prossimo futuro”.