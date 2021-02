Rete Civica Salute Siracusa, creata la rete dei referenti distrettuali

Si struttura la rete dei volontari operativi nei Distretti sanitari del Siracusano promossa dalla Rete Civica della Salute, progetto dell’assessorato regionale alla Salute e della Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali delle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane.

Durante la seconda riunione operativa tra i Coordinatori dei Distretti di Siracusa, alla presenza anche del Presidente della Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali, Pier Francesco Rizza, è stata passata in rassegna la copertura dei Distretti. Nel Siracusano risultano coperti dall’attività i comuni di Augusta, Carlentini, Lentini, Francofonte, Avola, Noto, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Floridia, Solarino, Cassaro, Palazzolo Acreide, Siracusa e, a breve, anche Melilli, Priolo Gargallo e Sortino. In fase di individuazione Riferimenti Civici per Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini, aree in cui, assicura il Coordinatore Distrettuale Zona Sud Salvatore Vaccarella, sono già stati individuati i cittadini da coinvolgere.