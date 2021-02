Siracusa, Antico Mercato: consegnati i lavori, riapertura a maggio

Consegnati oggi i lavori finalizzati per il recupero dell’Antico Mercato di Ortigia.

Gli interventi riguarderanno la sistemazione del tetto e l’adeguamento degli impianti elettrici. Entro il mese di maggio il sito potrà riaprire i battenti come area mercatale di prodotti di qualità, e contenitore culturale.

Il sindaco Francesco Italia sottolinea “L’importanza del recupero di un contenitore prestigioso nel cuore del centro storico che potrà ospitare, a partire dalla prossima primavera, eventi di qualità legati alla produzione sia enogastronomica che culturale”.

Per Fabio Granata, assessore alle Politiche culturali “Continua il lavoroper far trovare pronta Siracusa e i suoi luoghi del cuore per la prossima stagione”.