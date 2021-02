Il canicattinese Alessandro Papa sul podio ai Campionati regionali di Prima Categoria

Sul podio l’atleta canicattinese 46enne, Alessandro Papa, ai Campionati regionali di Prima Categoria di Tiro a Volo che si sono svolti domenica 21 febbraio a Castanea delle Furie, nel Messinese.

Il tiravolista ha conquistato il secondo posto assoluto nella categoria Fossa Olimpica, che gli è valso la qualificazione per la finale del Campionato italiano d’inverno prevista per il 28 marzo, a Bergamo presso la Società sportiva “Cieli aperti”.

Papa, Volontario in Servizio Permanente dell’Esercito Italiano, attualmente in forza al Reggimento Logistico “Aosta” di Palermo, che gareggia con i colori della Società sportiva dilettantistica “Tav Modica”, sono arrivate le congratulazioni e un in bocca al lupo per il prossimo impegno nazionale, dal sindaco Marilena Miceli, dall’assessore allo Sport, Salvatore La Rosa, da tutta l’amministrazione comunale e da tutto il consiglio comunale.