Siracusa, sopralluogo alla ex Tonnara: Legambiente e Fillea "Solo passerella"

Solo passarelle, promesse a cui non fanno seguito fatti concreti.

Questo in sintesi il giudizio espresso da Legambiente e Fillea Cgil, rappresentati da Paolo Tuttoilmondo e da Salvo Carnevale sul sopralluogo alla ex Tonnara di Santa Panagia e sulle dichiarazioni rese dall'assessore regionale ai Beni culturali, Samonà.

"Viene a portarci gli spiccioli - dichiarano - ma l’assessore dimentica che quel sito è in stato di totale abbandono, nonostante le ripetute denunce, da oltre quattro anni. Dovevamo avere il Museo del Mare con lavori per quasi 10 milioni di euro - insistono - ma vengono qui con una opera che vale l’1,5% di quello che dovevano spendere. L'annuncio del ricorso contro la sentenza che puniva la condotta della stessa Regione siciliana e l'istituzione di un comitato tecnico per favorire le condizioni di messa in opera delle azioni necessarie per aprire quel cantiere sono veramente l’addio al restauro della Tonnara che si trascina da oltre 40 anni. Serve, invece - concludono - Tuttoilmondo e Carnevale - il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati e pianificare una strategia".