Autostrada Siracusa-Catania, controlli sui mezzi pesanti: 3 denunce

I mezzi pesanti nel mirino dei controlli della Polizia stradale di Siracusa che ha concentrato la sua attenzione sulla tratta autostradale Siracusa-Catania.

In particolare è stato verificato il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti, con il duplice obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza stradale e di arginare fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese del settore.

Un autista è stato denunciato, in concorso con il datore di lavoro, per “attentato alla sicurezza dei trasporti e rimozione delle cautele contro gli infortuni” per avere alterato il Tachigrafo Digitale (scatola nera) mediante l’apposizione di un doppio sensore e di un interruttore magnetico. In pratica, superando i tempi di guida, il conducente, attivando da remoto il doppio circuito, era in grado di alterare la registrazione dei tempi di guida. In questo modo, il conducente del mezzo pesante poteva guidare ben oltre le nove ore giornaliere consentite e oltrepassare gli stessi limiti di velocità. A carico del condecente e dell'intestatario del mezzo sono state elevate sanzioni per oltre 2.000 euro, la sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida professionale.

Multato anche un altro conducente per aver alterato la calibrazione del dispositivo tachigrafico per ridurre i parametri legati alla velocità del mezzo pesante, per poter raggiungere velocità più elevate. Anche in questo caso la patente è stata ritirata per essere sospesa, 10 i punti decurtati con una multa di 1.732 euro.

Complessivamente sono controllati 91 veicoli, identificate 98 persone e contestare 106 infrazioni al codice della strada. Tra quelle più ricorrenti 65 sono per il mancato uso della cintura di sicurezza, 11 per l’uso del telefonino alla guida, 5 per la mancata revisione, 4 per gli eccessi di velocità dei veicoli pesanti e 31 per altre infrazioni.