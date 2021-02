Lentini, contagi covid tra personale scolastico e studenti: chiusi 2 plessi fino al 26 febbraio

Da oggi e fino a venerdì 26 febbraio sarà sospesa la didattica in presenza per le scuole “Bottiglieri” e “Via del Museo”. La prima è utilizzata dall'istituto comprensivo Marconi e la seconda dall'istituto comprensivo Vittorio Veneto.

Questo quanto prevede l'ordinanza del sindaco Saverio Bosco a seguito di contagi covid riscontrati tra il personale scolastico e tra gli studenti. La decisione è stata presa di concerto con il Diparzimento Prevenzione dell'Asp in attesa delll'esito del tampone molecolare e delle verifiche su coloro che sono venuti in contatto con i positivi.

I locali scolastici nel frattempo saranno sottoposti a sanificazione.