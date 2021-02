Siracusa, buoni spesa Fondo sociale europeo: attiva la piattaforma online per gli esercizi commerciali

Attiva da oggi la piattaforma online del Comune di Siracusa per la formazione di un elenco di esercizi commerciali interessati alla fornitura di beni di prima necessità in favore di soggetti economicamente svantaggiati. Si tratta di misure finanziate tramite il “Fondo sociale europeo Sicilia 2020” e che vanno ad aggiungersi a quelle finanziate con i fondi della Protezione civile nazionale.

Nelle prossime settimane, subito dopo la raccolta delle adesioni, sarà pubblicato l’avviso rivolto agli utenti.

Gli operatori commerciali di Siracusa, che forniscono beni di prima necessità come alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole di gas, che vogliono aderire, potranno registrarsi alla “piattaforma software, web based, Bonuspesa.it- PO FSE” attraverso il sito istituzionale del Comune. L’istanza potrà essere inserita con decorrenza da oggi, lunedì 22 febbraio, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento. L’Ente provvederà ad abilitare l’esercente all’utilizzo della piattaforma, dopo la stipula di apposita convenzione.