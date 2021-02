Siracusa, ex Tonnara di Santa Panagia: Samonà "Puntiamo al recupero integrale"

"Riportare la legalità in questo luogo, lasciato per troppo tempo in balia dei vandali e di azioni criminali".

Così l'assessore Alberto Samonà oggi a Siracusa durante il sopralluogo svolto insieme ai Carabinieri Tutela Patrimonio artistico e della Polizia.

"Questo è un primo segnale - ha aggiunto Samonà - ma puntiamo ad un intervento più ampio per un recupero integrale del sito da restituire poi alla città di Siracusa".

Intanto è stato disposto nelle scorse settimane, dall'assessorato, un intervento urgente di messa in sicurezza, con un piano di lavori che servirà a risistemare la recinzione del sito, rafforzare alcuni tratti pericolanti e preservare, con un sistema di videosorveglianza, la struttura da atti vandalici, come quelli avvenuti anche di recente. L'investimento è pari a 140mila euro.

Ma questa non è l'unica novità che riguarda l'ex Tonnara di Santa Panagia: l'assessore annuncia infatti, a breve termine, l'istituzione di un comitato tecnico permenente che si occupi di salvare il finanziamento e di portare a termine l'iter amministrativo che porti all'inizio dei lavori " nel giro di qualche settimana e non di mesi".