Augusta, controllo del territorio: sanzioni per oltre 17.000 euro

Circa 200 attività commerciali e 733 soggetti controllati dai Carabinieri nel territorio di Augusta, di cui 14 sanzionati poiché non rispettavano il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 senza giustificato motivo o perché non portavano con sé i dispositivi di protezione individuale. L’importo complessivo delle sanzioni è di oltre 5000 euro.

Nel corso dei controlli sugli assi stradali sono stati invece controllati 148 soggetti e 116 veicoli, eseguite perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando diverse violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 12.500 euro, tra cui 15 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 6 per guida con telefono cellulare; 4 per mancanza di copertura assicurativa; 1 per guida di veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo; 2 per guida senza aver conseguito la revisione periodica; 3 per mancato utilizzo del casco; 2 per guida con patente scaduta di validità; 1 per guida senza mai aver conseguito la patente di guida.

Oltre alle sanzioni, sono stati ritirati 9 documenti di circolazione e sottratti complessivamente circa 130 punti dalle patenti di guida.