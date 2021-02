La Aita Mari al Porto di Augusta, al via le operazioni di sbarco

La Aita Mari, nave della Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario, è nel porto di Augusta. A bordo i 102 migranti soccorsi tra venerdì e sabato nel Mediterraneo in zona Sar libica. Per loro, come prevede il protocollo: identificazione, tamponi e trasferimento nella nave quarantena, ormeggiata in rada. Per i tanti minori non accompagnati saranno individuate le strutture di accoglienza che li ospiteranno.