Siracusa, scuole e covid: l'incidenza degli alunni positivi è dello 0,16%

Scende, rispetto alla scorsa settimana, l'incidenza degli alunni positivi nelle scuole della provincia di Siracusa, passando dallo 0,20 al lo 0,16%.

Questo quanto riporta il Report sull'andamento della situazione epidemiologica fornita dall'Ufficio scolastico provinciale che prende in considerazione i dati aggiornati al 15 febbraio dal 96% delle scuole. In totale sono 87 gli alunni positivi: 3 nelle scuole dell'infanzia, 30 alla Primaria, 20 alle Medie e 34 alle Superiori.

In ambito regionale, per quanto riguarda le sole scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con i dati della scorsa settimana, 8 febbraio 2021, l’incidenza degli alunni positivi è diminuito, passando dallo 0,26% all’attuale 0,23%. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,23% del 15 febbraio 2021. In valore assoluto, rispetto al 19 novembre 2020, si registra un decremento pari a 100 alunni positivi in meno per l’infanzia (-49%), a 412 per la primaria (-45%) e a 501 per il I grado (-54%).

Considerando invece le sole scuole del II ciclo l’incidenza degli alunni positivi al covid 19 è passata dallo 0,27% del 8 febbraio 2021 all’attuale 0,22%.