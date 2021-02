Palermo, anziani maltrattati e minacciati: 4 arresti

Maltrattavano e costringevano gli anziani ospiti a vivere in uno stato di terrore, li insultavano e nei loro confronti non adottavano alcuna misura contro il diffondersi del Covid-19. La Guardia di finanza di Palermo ha eseguito un arresto ai domiciliari per i titolari e gestori di una casa di riposo in viale Lazio a Palermo. Alle 4 persone vengono contestati i reati di maltrattamento, lesioni personali,violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sequestrata la casa di riposo.