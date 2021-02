Augusta, in auto con pistola a salve e oggetti atti ad offendere: denunciato

In auto con una pistola a salve priva del tappo rosso e oggetti atti ad offendere.

Un 22enne di Augusta è stato denunciato dalla Polizia: il giovane alla guida di una Volkswagen Golf, alla vista della pattuglia della Polizia che stava operando un posto di controllo, ha cercato di eludere gli agenti ma è stato bloccato in viale America.

Nella vettura è stata trovata una pistola a salve priva di tappo rosso, una cesoia di grosse dimensioni ed un coltello da cucina, mentre addosso al 22enne sono stati trovati tre proiettili a salve calibro 8.

L'arma, la cesoia, il coltello e i proiettili sono stati sequestrati, così come l'auto, visto che il giovane era alla guida senza patente.