Siracusa, controlli anticovid: sanzioni per 7.000 euro

Sanzioni per 7.000 euro per violazione delle norme anticovid nel fine settimana.

Ulteriori sanzioni sono state elevate ad un giostraio sorpreso in piena attività nonostante la sospensione imposta e ai gestori di due attività di ristorazione che hanno consentito l’ingresso all’interno dei loro locali di un numero eccessivo di clienti.

Nel corso dei controlli stradali sono stati controllati 148 soggetti e 116 veicoli ed elevate sanzioni per oltre 4.000 euro.

Nel corso del servizio un 38enne sottoposto ai domiciliari, è stato trasferito in carcere per evasione.

Tre persone sono state denunciate: un 39enne per furto di energia elettrica; un colombiano di 29 anni, già sottoposto alla Sorveglianza Speciale con prescrizione di permanere in casa durante l’orario notturno, ma che al controllo è risultato irreperibile; un catanese, di 42 anni per evasione dagli arresti domiciliari.