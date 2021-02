Siracusa, scioglimento Consiglio comunale: gli 11 ex vanno avanti con il ricorso al Cga

E' ufficiale e messo nero su bianco gli 11 ex consiglieri comunali il cui ricorso contro lo scioglimento del civico consesso è stato bocciato dal Tar, ricorreranno al Consiglio di giustizia amministrativa. E al loro fianco avranno anche gli ex consiglieri comunali di Sciacca che hanno subito la medesima sorte.

A comunicarlo è l'ex consigliere Ferdinando Messina: "Intendiamo continuare, nelle opportune sedi, la nostrao battaglia - scrive - che, a prescindere dalla riappropriazione del ruolo di Consigliere Comunale, ha un significato molto più ampio, perché incide sulla insopprimibile esigenza che le comunità locali non vengano private dell’unico organismo assembleare democraticamente eletto e rappresentativo di tutte le forze politiche cittadine".

Questo anche alla luce delle legge sugli Enti locali, approvata di recente dall’Ars: "E' stato chiarito - spiega Messina - che la procedura di scioglimento del Consiglio Comunale da parte della Regione Siciliana può applicarsi solo nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione e non anche nel caso di non approvazione del rendiconto di gestione. Rivendichiamo - aggiunge - il peso della fondamentale battaglia che stiamo portando avanti nell’interesse dell’assetto democratico delle assemblee consiliari, violato da provvedimenti di scioglimento adottati in carenza di norma di azione da parte della Regione. Ed il chiarimento interpretativo del legislatore regionale ne costituisce la riprova. In Sicilia - conclude - come hanno chiarito due sentenze del Tar di Catania e un parere dell' Ufficio legislativo e legale della Regione non può automaticamente applicarsi la correlata normativa nazionale, che, oltretutto, non è perfettamente speculare a quella che si è voluto applicare in Sicilia".

Sulla vicenda dello scioglimento del consiglio comunale c'è in itinere un altro ricorso, presentato da un altro gruppo di ex consiglieri al presidente della Regione Nello Musumeci, e che, come ricorda Messina, ha già ricevuto il parere favorevole dell'Ufficio legale della Regione.