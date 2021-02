Siracusa, ex Tonnara: sopralluogo dell'assessore regionale Samonà

L'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, lunedì effettuerà un sopralluogo nella ex tonnara di Santa Panagia a Siracusa.

Per l'ex tonnara è stato disposto nelle scorse settimane, dall'assessorato, un intervento urgente di messa in sicurezza, con un piano di lavori che servirà a risistemare la recinzione del sito, rafforzare alcuni tratti pericolanti e preservare, con un sistema di videosorveglianza, la struttura da atti vandalici, come quelli avvenuti anche di recente. L'investimento è pari a 140mila euro.