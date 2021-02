Siracusa, ordine di carcerazione ai domiciliari per un 39enne

Finisce ai domiciliari in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa: si tratta di Alan Cannetti di 39 anni.

L’uomo deve scontare la pena di 11 mesi e 27 giorni per resistenza a pubblico ufficiale, appropriazione indebita, furto in abitazione, rapina, truffa ed evasione.