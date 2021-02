Siracusa, in possesso di un coltello a serramanico: denunciato 56enne

Un uomo di 56 anni di Siracusa ieri pomeriggio è stato denunciato porto abusivo di oggetti atti ad offendere. E' stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato.

Portato in Questura, si è rifiutato di sottoporsi al controllo alcolemico ed è stato quindi denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto all'accertamento dello stato d'ebrezza. Contestata inoltre la guida senza patente e la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.