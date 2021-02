Siracusa, bomba carta in un peschereccio alla Marina: sul posto polizia e vigili del fuoco

Una bomba carta è stata ritrovata ieri sera in un peschereccio ormeggiato in banchina alla Marina di Siracusa. A rinvenirla un membro dell'euipaggio che l'ha spostata in una fioriera e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine.

Sul posto la Polizia, Scientifica e Squadra Mobile, e i vigili del fuoco. La zona è stata cinturata in attesa dell'arrivo degli artificieri per prelevare l'ordigno rudimentale e disinnescarlo.