Internet una risorsa ma anche fonte di pericoli: come navigare senza correre rischi

Internet è senza alcun dubbio una risorsa molto importante per la nostra società. Senza internet non potremmo metterci in contatto con le persone a noi care attraverso i vari social network, così come non potremmo lavorare in smart working (per chi può) oppure giocare online al nostro gioco di ruolo o di carte preferito come quelli presenti su questo sito casino777.ch/it. Senza dimenticare tutti i vantaggi che la rete offre nel mondo dell’apprendimento, della finanza e della medicina.

.

La rete però può essere anche fonte di pericoli. Sul web, se lo utilizziamo senza cognizione di causa, potremmo imbatterci in diverse situazioni che possono essere piuttosto spiacevoli. Pensiamo ad esempio al cyberbullismo, un fenomeno in costante crescita nel mondo. Le vittime di cyberbullismo nei ragazzi tra i 14 e i 19 anni sono l’8,5%, dato in netto aumento rispetto al 6,5% dello scorso anno scolastico.

.

Sono le femmine ad essere prese maggiormente di mira, infatti, il 6% sono ragazze e il 3% ragazzi. Ma i numeri fanno riflettere maggiormente nella fascia di età dagli 11 ai 13 anni, perché le vittime di cyberbullismo salgono addirittura al 10%, circa 2 studenti per classe, senza differenze significative tra i maschi e le femmine. Questa è una fascia di età estremamente delicata, in cui subire prevaricazioni, violenze ed essere presi di mira dai compagni, distrugge profondamente l’autostima e la sicurezza personale, coltivando un terreno fertile per sviluppare in futuro vissuti depressivi ed ansiosi.

.

Oppure pensiamo al fenomeno del phishing, che inizia con una e-mail o un'altra comunicazione fraudolenta inviata allo scopo di attirare una vittima. Il messaggio sembra provenire da un mittente affidabile. Se l'inganno riesce, la vittima viene persuasa a fornire informazioni riservate, spesso su un sito web truffa. Qualche volta, nel computer del malcapitato viene anche scaricato un malware. A volte agli hacker è sufficiente ottenere informazioni sulla carta di credito della vittima o altri dati personali a scopo di lucro. Altre volte, le e-mail di phishing vengono inviate al fine di ottenere le credenziali di accesso dei dipendenti o altre informazioni utili a perpetrare un attacco più sofisticato contro un'azienda specifica. Attacchi informatici quali minacce avanzate persistenti (APT) e ransomware spesso iniziano con il phishing.

.

Come navigare in sicurezza

Per stare alla larga dai tanti rischi della rete possiamo partire sfruttando le potenzialità offerte dal tuo browser preferito. Grazie ad esso riuscirai infatti a riconoscere, e quindi ad evitare, la maggior parte delle più pericolose insidie informatiche, quali malware, virus e tentativi di phishing. Eccoti pertanto una serie di semplici consigli da seguire che, tramite un utilizzo più consapevole del tuo browser preferito, ti aiuteranno a navigare su Internet non solo in maniera più sicura ma anche in maniera molto più confortevole di quanto tu non faccia abitualmente. Ovviamente per utilizzare la rete in sicurezza bisogna avere sempre installato un buon antivirus che faccia da filtro rispetto a tutto quello che circola sul nostro computer.

.