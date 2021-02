Vittoria, morto Arturo Di Modica: lo scultore del "Charging bull" di Wall Street

Lo scultore Arturo di Modica è morto nella sua casa di Vittoria, in provincia di Ragusa. Da poco aveva compiuto 80 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa da alcuni suoi amici. Da anni lottava contro un male incurabile.

Era conosciuto in tutto il mondo per il suo "Charging bull" collocato a Wall Street, a New York."Mi hanno detto che, dopo la Statua della Libertà, il Charging Bull di Bowling Green a due passi dal tempio della finanza mondiale, è il monumento più visitato a New York", dichiarò lo scultore recentemente,