Al via oggi la vaccinazione anticovid per gli over 80. Ambulatori aperti negli ospedali di Siracusa, Lentini, Augusta e Avola

Da questa mattina in Sicilia prende il via la campagna di vaccinazione anticovid sulla popolazione over 80 (fino a tutta la classe 1941). Saranno 66 i centri vaccinali coinvolti.

L’Asp di Siracusa ha predisposto ambulatori di vaccinazione nei quattro ospedali della provincia di Siracusa. Tre saranno le postazioni al piano terra dell’ospedale Umberto, due a Lentini ed una ciascuna ad Avola e Augusta. La programmazione prevede la somministrazione di 280 dosi di vaccino al giorno, e vedrà impegnato ad oltranza tutto il personale medico e infermieristico reclutato ad hoc.

Sono circa 6 mila e 600 gli over 80 registrati che dovranno presentarsi nella sede e all’orario stabiliti nella prenotazione, soltanto 15 minuti prima al fine di evitare assembramenti possibilmente con i moduli già compilati. Chi non avesse la possibilità di stamparli potrà comunque usufruire degli stampati pronti nei centri vaccinali.

Per i cittadini che non possono recarsi autonomamente nei centri vaccinali, dall'1 marzo partirà la vaccinazione a domicilio per la quale è possibile effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800009966 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 esclusi sabati e festivi.