Menzogne dal cuore. Amore, solitudine e follia di Carla Menghini

Amore, solitudine e follia. Le bugie di un sognatore non sono bugie L'esordio letterario di Carla Menghini

, verità e bugia, realtà e immaginazione, qual è il confine? È il quesito che emerge scorrendo le pagine di Menzogne dal cuore,i; un romanzo giallo con sfumature rosa. Un libro catartico, diretto, vero, che profuma di amore, amicizia, sesso, follia. Un romanzo che si beve tutto d'un fiato, senza respirare. Perché nulla è come sembra e la vita, a volte, è una grande menzogna., è una giovane donna, indipendente, con un'infanzia difficile alla spalle, colma di vuoti e affetti non vissuti. Max è il suo migliore amico, il suo punto di riferimento, un uomo affascinante e fragile. Per lui,farebbe qualsiasi cosa. Ma mai avrebbe pensato di dover condividere con lui la bugia più grande.è una professionista dell’arte di raccontarsi bugie. La menzogna è il carburante della sua vita.è una persona che non dice la verità. Un bugiardo dice bugie. Ci sono molte categorie di bugiardi: quelli che dicono una bugia a fin di bene, quelli che dicono una bugia per opportunismo e per ottenere qualcosa, quelli che dicono bugie talmente grandi che nessuno più gli dà fiducia. C'è una diatriba tra chi considera l'omissione una bugia: chi non dice tutta la verità, ma nasconde parte di essa, è da ritenersi un bugiardo o no? Ma dire bugie, può essere considerata una naturale strategia di sopravvivenza nella lotta per l’affermazione personale che ogni essere umano compie nel corso della sua esistenza. Ogni grande bugia ha spesso dietro le spalle una persona che la sa sostenere. A ben pensare, ognuno di noi vuole credere alle bugie che si sente raccontare, l’importante è che siano convincenti. La differenza la fa sempre chi la racconta mettendoci il cuore oppure no. Perché la maggior parte dei bugiardi alla fine altro non desidera che essere amato.Si legge nel libro: “La mia vita è sempre stata un’enorme bugia. Quando ero piccola, inventavo mille storie, come quella di avere un padre perfetto e una madre che insegnava danza, che era amorevole e che mi amava. È grazie alle bugie che ho avuto la forza di andare avanti nella vita. Sono sempre stata brava a inventare storie, e a questo punto una in più una in meno cosa avrebbe cambiato? Per me la vita è stata sempre una partita a poker e in questa partita ero stata invitata a gioco fatto. Ormai ero lì dentro e dovevo inventare la storia”.Le bugie rassicurano e avvolgonosin dall’infanzia come la coperta di Linus. Fino a quando il mondo artificiale che ha costruito rischia di accartocciarsi su se stesso stritolandola in un gioco nel quale è una pedina che si muove su una scacchiera dove a decidere il colore delle caselle e a muovere le pedine c’è un Grande Vecchio, spietato e senza scrupoli al quale sfugge però una verità scolpita nella pietra: chi mente solo agli altri è un bugiardo ma chi mente a se stesso, alla fine, è un sognatore.L'autrice,. Lavora come agente di commercio ma la lettura e la scrittura sono il suo rifugio insieme alla passione per la pittura e per il mare. “Ho scritto questo romanzo in un momento difficile della mia vita – racconta - durante la crisi post partum. Ho sempre amato leggere e scrivere: in questo caso, posso dire che la scrittura mi ha salvato, aiutandomi a metabolizzare traumi e ad accogliere la cosa più bella che la vita potesse donarmi,”.