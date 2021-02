Melilli, entro fine anno completata la bretella che collega all'autostrada

“Entro la fine dell’anno saranno completati i lavori di rifacimento della bretella che collega Melilli all’autostrada. Come pure la viabilità che interessa la frazione di Villasmundo, necessaria per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini che la transitano. I privati cureranno il verde pubblico”.

L'annuncio arriva dal sindaco Giuseppe Carta al termine di un incontro con Giovanni Grimaldi, Capo dell’VIII Settore-Viabilità del Libero Consorzio e alcune ditte: “Dopo svariati anni - aggiunge il primo cittadino - affrontiamo la questione che impone di non indugiare oltre e di intraprendere azioni utili a ottimizzare la fruibilità di una delle strade più pericolose della provincia di Siracusa, che collega l’area industriale alla cittadina iblea. E, soprattutto - conclude - finalmente è possibile assicurare un aspetto decoroso ad una delle vie centrali e di snodo, che strategicamente rappresenta una valida via di fuga".