Siracusa, parcheggio di Fontane Bianche: consegnati i lavori

Al via i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio di Fontane Bianche, attualmente inagibile. Sarà la “Aegi Spadaro srl” di Rosolini a eseguire le opere: nelle scorse ore i lavori sono stati affidati alla ditta da parte del funzionario comunale, Giovanni Favuzza, che è anche progettista e responsabile del provvedimento.

L'intervento, per il quale sono stati stanziati 150mila euro provenienti dalla tassa di soggiorno, sarà completato entro il mese di giugno. L'ammontare del contratto, dopo il ribasso d'asta, è di poco meno di 79 mila euro. I lavori riguarderanno il recupero della copertura, con pavimentazione e impermeabilizzazione, e delle pareti esterne ed interne, la sostituzione dei servizi sanitari, degli infissi interni, la pavimentazione del piano terra e la revisione degli impianti idrico e fognario.

“L'Amministrazione – commenta il sindaco, Francesco Italia – è impegnata a recuperare somme per realizzare una serie di opere per troppo tempo rinviate. Per restare alle contrade marinare, contiamo di attrezzare due aree all'Isola e ad Asparano, ma numerose sono le manutenzioni straordinarie che contiamo di effettuare entro quest'anno anche in città: all'Antico mercato e a Villa Reimann, solo per citare due siti di particolare pregio”.