Depurazione ad Augusta, finanziamento arrivato a 55 milioni

“E' arrivato a 55 milioni di euro il finanziamento del Ministero dell'Ambiente per risolvere il problema della gestione delle acque reflue ad Augusta".

Lo riferisce il subcommissario della Struttura Commissariale guidata da Maurizio Giugni, Riccardo Costanza, dopo il servizio della trasmissione Rai “Presa Diretta” che ha evidenziato una problematica irrisolta dopo 50 anni.

"Giugni - dichiara il subcommissario - sta svolgendo un complesso lavoro, avviato dal predecessore Enrico Rolle, per assicurare ad Augusta una depurazione efficiente e il contestuale superamento della procedura d’infrazione che pende sull’agglomerato e con i 55 milioni messi a disposizione la sfida ora – aggiunge – è spenderli con efficienza e rapidità. Oltre un milione di euro – prosegue Costanza – è stato già investito sia per realizzare tutte le indagini e i rilievi necessari, che per la progettazione esecutiva in via di conclusione".