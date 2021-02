Lentini, 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale: va ai domiciliari

Deve espiare la pena definitiva di 8 mesi e un giorno di reclusione ai domiciliari, per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 54enne di Lentini, Massimo Marongiu, che ieri è stato arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa.