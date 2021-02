Siracusa, minaccia il suicidio ma all'arrivo dei poliziotti, li aggredisce

Prima chiama il numero unico di emergenza minacciando di gettarsi da un palazzo, ma quando arrivano gli agenti di Polizia, li aggredisce: morde la mano ad uno dei poliziotti che vcercava di calmarlo. E' accaduto mercoledi pomeriggio scorso in via Isonzo, a Siracusa.

Immobilizzato con non poche difficoltà, il giovane, identificato in Jonathan Andrea Tribastone di 29 anni, viene condotto al pronto soccorso, da dove poi viene dimesso.

Successivamente il 29enne si scaglia nuovamente contro una Volante, che si trovava in un rifornimento di carburante di viale Teracati, minacciando e tentando di aggredire fisicamente gli agenti.

Da qui l'arresto per minacce e resistenza a pubblico ufficiale oltre che per violenza sulle cose e danneggiamento e il trasferimento del giovane nel carcere di Cavadonna.