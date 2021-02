Augusta, marijuana nascosta in garage: 37enne ai domiciliari

Nascondeva nel garage, all'interno di un marsupio, circa 60 grammi di marijuana suddivisa in tre confezioni di cellophane.

Scoperto dai Carabinieri un 37enne di Augusta, Daniele Pitruzzello, con precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

La sostanza è stata posta sotto sequestro ed inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per verificare la percentuale di principio attivo.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.