Siracusa, nascondeva in giardino cocaina per un valore di 80.000 euro, una pistola e denaro: in manette 31enne

E' stato arrestato per detenzione a fini di spaccio Manuel Pisano, 31 anni di Siracusa con precedenti specifici.

Quando è stato bloccato per un controllo su strada, è stato trovato in possesso di 2.000 euro in contanti. La scoperta ha indotto gli uomini della Squadra Mobile ad estendere la perquisizione all'abitazione dell'uomo con l'ausilio di un'unità cinofila. Nel giardino dell'abitazione il fiuto del cane antidroga si è soffermato su un tavolo di calcestruzzo, all'interno del quale, gli agenti hanno trovato 880 grammi di cocaina dalla quale si sarebbero potute confezionare 4.000 dosi e che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato 80.000 euro, una pistola e altri 3.000 euro.