Marzamemi, interventi sulla rete fognaria: entro giugno il completamento

Marzamemi avrà una rete fognaria più moderna ed efficiente. Sono in corso interventi di potenziamento e sostituzione di alcuni tratti della condotta finanziati dall'assessorato regionale all'Agricoltura con 241 mila euro del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020. Il cantiere dovrebbe concludersi entro fine giugno 2021, prima dell'avvio della stagione balneare.

Si tratta dei primi lavori nel territorio comunale di Pachino inseriti in un finanziamento più ampio - oltre 861 mila euro - per interventi su aree rurali per rafforzare la fruizione e la multifunzionalità dei territori.