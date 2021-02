Melilli, istituita la Consulta e il Garante delle persone con disabilità

Nasce a Melilli la Consulta e il Garante delle persone con disabilità: la giunta ha deliberato di istituire la figura del Garante e ha approvato il regolamento, al fine di rendere la città accessibile a tutti anche dal punto di vista sociale e culturale.

"L’istituzione del garante e della consulta - dichiara il sindaco Carta - è un passo di civiltà che rende Melilli una città migliore anche per quanti la vivono in maniera differente, con problemi e barriere giornaliere che ostacolano anche ciò che ai più sembrano delle azioni banali della vita quotidiana.

Inoltre non meno importante è realizzare i progetti di inclusione sociale ed integrazione che nel tempo saranno promossi per supportare fattivamente le persone disabili e le loro famiglie".

"La figura del Garante - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Mirko Caruso - garantirà il sostegno per il raggiungimento degli obiettivi, supportando l’attività dell’amministrazione attraverso il raccordo con gli organi politici e gli uffici amministrativi".